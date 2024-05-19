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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 1, №1 - Львів (369198) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
681,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
670,60 грн
В інших містах:
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
685,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (1)
347,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
604,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
670,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рахів, вул. Миру, 22
Всього: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (4)
525,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
670,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом