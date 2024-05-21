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БАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН) розмір 2 (250), №1 - Запоріжжя (107654) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
496,94
Економія: -59,93 грн
437,01 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
610,41
Економія: -62,89 грн
547,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
622,04
Економія: -53,87 грн
568,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
463,50
Економія: -23,37 грн
440,13 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
Всього: упаковка (1)
611,71
Економія: -64,19 грн
547,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
464,25
Економія: -24,12 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
612,22
Економія: -70,46 грн
541,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
605,94
Економія: -63,92 грн
542,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
627,47
Економія: -66,97 грн
560,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
Всього: упаковка (1)
616,37
Економія: -58,82 грн
557,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
616,14
Економія: -53,28 грн
562,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
404,65
Економія: -21,93 грн
382,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
617,56
Економія: -112,56 грн
505,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 4-Б
Всього: упаковка (1)
616,90
Економія: -43,42 грн
573,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
564,70
Економія: -67,80 грн
496,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
608,35
Економія: -37,82 грн
570,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
Всього: упаковка (1)
619,91
Економія: -35,81 грн
584,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
454,17
Економія: -14,04 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
618,62
Економія: -53,40 грн
565,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
602,87
Економія: -40,61 грн
562,26 грн