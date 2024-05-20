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БАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН) розмір 2 (250), №1 - Львів (107654) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Коссака, 6
Всього: упаковка (1)
615,31
Економія: -50,09 грн
565,22 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 87
Всього: упаковка (1)
625,28
Економія: -51,80 грн
573,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
608,54
Економія: -46,28 грн
562,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3
Всього: упаковка (1)
631,30
Економія: -57,82 грн
573,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
623,39
Економія: -58,17 грн
565,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
Всього: упаковка (1)
615,55
Економія: -31,45 грн
584,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
470,63
Економія: -30,50 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 4-Б
Всього: упаковка (1)
624,22
Економія: -50,74 грн
573,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
611,14
Економія: -106,14 грн
505,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
610,00
Економія: -39,47 грн
570,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
548,31
Економія: -51,41 грн
496,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
630,71
Економія: -70,21 грн
560,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
395,81
Економія: -13,09 грн
382,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
616,75
Економія: -74,73 грн
542,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
619,26
Економія: -51,09 грн
568,17 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
Всього: упаковка (1)
610,00
Економія: -62,48 грн
547,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
614,13
Економія: -51,27 грн
562,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
Всього: упаковка (1)
612,89
Економія: -55,34 грн
557,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
620,03
Економія: -72,51 грн
547,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
495,35
Економія: -58,34 грн
437,01 грн