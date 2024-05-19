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БАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН) розмір 2 (250), №1 - Харків (107654) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
609,21
Економія: -67,45 грн
541,76 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
453,55
Економія: -13,42 грн
440,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
468,91
Економія: -28,78 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
Всього: упаковка (1)
625,40
Економія: -67,85 грн
557,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
630,00
Економія: -67,14 грн
562,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
628,41
Економія: -80,89 грн
547,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
605,01
Економія: -62,99 грн
542,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
488,08
Економія: -51,07 грн
437,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
620,50
Економія: -52,33 грн
568,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
402,54
Економія: -19,82 грн
382,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
617,61
Економія: -57,11 грн
560,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
563,31
Економія: -66,41 грн
496,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
611,00
Економія: -40,47 грн
570,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
595,93
Економія: -90,93 грн
505,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 4-Б
Всього: упаковка (1)
630,95
Економія: -57,47 грн
573,48 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
Всього: упаковка (1)
611,65
Економія: -64,13 грн
547,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
458,53
Економія: -18,40 грн
440,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
Всього: упаковка (1)
611,59
Економія: -27,49 грн
584,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
617,67
Економія: -52,45 грн
565,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
596,97
Економія: -34,71 грн
562,26 грн