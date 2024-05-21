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БАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН) розмір 4 (250), №1 - Запоріжжя (107653) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
470,72
Економія: -30,59 грн
440,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
470,15
Економія: -30,02 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
626,64
Економія: -98,00 грн
528,64 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (1)
626,93
Економія: -98,29 грн
528,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
610,41
Економія: -62,89 грн
547,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
625,11
Економія: -87,03 грн
538,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
622,04
Економія: -53,87 грн
568,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
468,57
Економія: -25,14 грн
443,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
613,13
Економія: -67,97 грн
545,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
617,38
Економія: -102,31 грн
515,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
463,50
Економія: -23,37 грн
440,13 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
Всього: упаковка (1)
611,71
Економія: -64,19 грн
547,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
619,91
Економія: -64,72 грн
555,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
615,19
Економія: -65,65 грн
549,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25
Всього: упаковка (1)
625,16
Економія: -77,64 грн
547,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
Всього: упаковка (1)
616,37
Економія: -58,82 грн
557,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
616,14
Економія: -53,28 грн
562,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
623,81
Економія: -76,29 грн
547,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
405,06
Економія: -22,71 грн
382,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
617,56
Економія: -112,56 грн
505,00 грн