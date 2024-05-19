Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН)Ціни в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН) розмір 4 (250), №1 - Харків (107653) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
468,91
Економія: -28,78 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
Всього: упаковка (1)
625,40
Економія: -67,85 грн
557,55 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
630,00
Економія: -67,14 грн
562,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25
Всього: упаковка (1)
617,79
Економія: -70,27 грн
547,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
628,41
Економія: -80,89 грн
547,52 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
629,77
Економія: -114,70 грн
515,07 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
465,97
Економія: -25,84 грн
440,13 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
460,60
Економія: -20,47 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
627,88
Економія: -99,24 грн
528,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
620,50
Економія: -52,33 грн
568,17 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
612,83
Економія: -74,75 грн
538,08 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
620,56
Економія: -73,04 грн
547,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (1)
626,64
Економія: -98,00 грн
528,64 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
473,67
Економія: -30,24 грн
443,43 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
605,53
Економія: -55,99 грн
549,54 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
629,59
Економія: -84,43 грн
545,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
616,73
Економія: -61,54 грн
555,19 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
395,73
Економія: -13,38 грн
382,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
563,31
Економія: -66,41 грн
496,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
599,05
Економія: -39,68 грн
559,37 грн