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БАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН) розмір 3 (250), №1 - Запоріжжя (107651) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
579,70
Економія: -60,44 грн
519,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
630,24
Економія: -76,87 грн
553,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
626,64
Економія: -98,00 грн
528,64 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
610,41
Економія: -62,89 грн
547,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
625,11
Економія: -87,03 грн
538,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
622,04
Економія: -53,87 грн
568,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
623,45
Економія: -60,59 грн
562,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
613,13
Економія: -67,97 грн
545,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
617,38
Економія: -102,31 грн
515,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
621,33
Економія: -60,83 грн
560,50 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
Всього: упаковка (1)
611,71
Економія: -64,19 грн
547,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
464,25
Економія: -24,12 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
456,59
Економія: -16,46 грн
440,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
Всього: упаковка (1)
463,06
Економія: -22,93 грн
440,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
619,91
Економія: -64,72 грн
555,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
618,03
Економія: -65,20 грн
552,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (1)
622,86
Економія: -62,36 грн
560,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
468,08
Економія: -27,95 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25
Всього: упаковка (1)
625,16
Економія: -77,64 грн
547,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
Всього: упаковка (1)
616,37
Економія: -58,82 грн
557,55 грн