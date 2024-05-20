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БАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН) розмір 3 (250), №1 - Одеса (107651) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
Всього: упаковка (1)
611,71
Економія: -64,19 грн
547,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
613,13
Економія: -67,97 грн
545,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
623,45
Економія: -60,59 грн
562,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
625,11
Економія: -87,03 грн
538,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
622,04
Економія: -53,87 грн
568,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
609,47
Економія: -54,28 грн
555,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (1)
620,27
Економія: -59,77 грн
560,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
470,50
Економія: -30,37 грн
440,13 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
617,38
Економія: -102,31 грн
515,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
579,70
Економія: -60,44 грн
519,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
630,24
Економія: -76,87 грн
553,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
626,64
Економія: -98,00 грн
528,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
610,41
Економія: -62,89 грн
547,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
Всього: упаковка (1)
463,90
Економія: -23,77 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
629,06
Економія: -76,23 грн
552,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
469,88
Економія: -29,75 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
518,20
Економія: -51,41 грн
466,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
Всього: упаковка (1)
615,55
Економія: -31,45 грн
584,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 4-Б
Всього: упаковка (1)
624,22
Економія: -50,74 грн
573,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
623,81
Економія: -76,29 грн
547,52 грн