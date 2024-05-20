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БАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН) розмір 3 (250), №1 - Львів (107651) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Коссака, 6
Всього: упаковка (1)
615,31
Економія: -50,09 грн
565,22 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 87
Всього: упаковка (1)
625,28
Економія: -51,80 грн
573,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
463,02
Економія: -22,89 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3
Всього: упаковка (1)
631,30
Економія: -57,82 грн
573,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
623,39
Економія: -58,17 грн
565,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, вул. Сечені, 1
Всього: упаковка (1)
627,05
Економія: -56,52 грн
570,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
Всього: упаковка (1)
615,55
Економія: -31,45 грн
584,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
630,89
Економія: -102,84 грн
528,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 4-Б
Всього: упаковка (1)
624,22
Економія: -50,74 грн
573,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
523,08
Економія: -56,29 грн
466,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
465,00
Економія: -24,87 грн
440,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
512,26
Економія: -33,15 грн
479,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
548,31
Економія: -51,41 грн
496,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
470,50
Економія: -30,37 грн
440,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (1)
620,27
Економія: -59,77 грн
560,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
609,47
Економія: -54,28 грн
555,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
610,18
Економія: -62,66 грн
547,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
629,06
Економія: -76,23 грн
552,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
Всього: упаковка (1)
463,90
Економія: -23,77 грн
440,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
612,24
Економія: -97,17 грн
515,07 грн