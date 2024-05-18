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БАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН) розмір 3 (250), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (107651) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
628,41
Економія: -80,89 грн
547,52 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
573,85
Економія: -54,59 грн
519,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
617,44
Економія: -64,07 грн
553,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
627,88
Економія: -99,24 грн
528,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
620,50
Економія: -52,33 грн
568,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
612,83
Економія: -74,75 грн
538,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
629,77
Економія: -114,70 грн
515,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
630,24
Економія: -67,38 грн
562,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
629,59
Економія: -84,43 грн
545,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
628,59
Економія: -68,09 грн
560,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
Всього: упаковка (1)
467,42
Економія: -27,29 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
454,35
Економія: -14,22 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
453,55
Економія: -13,42 грн
440,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
616,73
Економія: -61,54 грн
555,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
617,08
Економія: -64,25 грн
552,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (1)
619,91
Економія: -59,41 грн
560,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25
Всього: упаковка (1)
617,79
Економія: -70,27 грн
547,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
460,73
Економія: -20,60 грн
440,13 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
Всього: упаковка (1)
611,65
Економія: -64,13 грн
547,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
Всього: упаковка (1)
625,40
Економія: -67,85 грн
557,55 грн