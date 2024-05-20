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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 2B, 4013 M/L, №1 - Львів (526309) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
418,86
Економія: -43,31 грн
375,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
424,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
279,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
494,99
Економія: -102,09 грн
392,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
381,52
Економія: -18,27 грн
363,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
428,88
Економія: -55,05 грн
373,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
420,82
Економія: -46,40 грн
374,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
474,99
Економія: -82,09 грн
392,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
472,78
Економія: -30,62 грн
442,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
484,99
Економія: -92,09 грн
392,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
419,37
Економія: -42,03 грн
377,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
410,27
Економія: -31,91 грн
378,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
439,60
Економія: -62,21 грн
377,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
406,98
Економія: -32,77 грн
374,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
307,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
416,71
Економія: -42,50 грн
374,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
482,60
Економія: -54,54 грн
428,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
374,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
431,20
Економія: -53,72 грн
377,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (2)
516,99
Економія: -124,09 грн
392,90 грн