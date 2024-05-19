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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 4011 розмір XS/S, люкс, №1 - Харків (169487) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
521,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
417,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
417,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
512,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
512,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
512,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
417,50 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
439,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (1)
417,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Всього: упаковка (1)
512,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (2)
562,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (1)
563,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
624,62
Економія: -63,99 грн
560,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
629,02
Економія: -95,20 грн
533,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (2)
624,21
Економія: -58,10 грн
566,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
629,21
Економія: -58,34 грн
570,87 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Всього: упаковка (1)
628,00
Економія: -125,30 грн
502,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Всього: упаковка (1)
233,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глухів, вул. Терещенків, 55
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
617,17
Економія: -73,71 грн
543,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
557,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пирятин, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
532,52
Економія: -44,18 грн
488,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
564,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (2)
512,27
Економія: -26,06 грн
486,21 грн