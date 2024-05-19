БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 4011 розмір XS/S, люкс, №1 - Харків (169487) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Аптека твого міста
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
В інших містах:
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Охтирська, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Глухів, вул. Терещенків, 55
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пирятин, вул. Соборна, 12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39