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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 3 бежевий (710), №1 - Львів (499832) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
399,93
Економія: -19,15 грн
380,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
429,39
Економія: -47,34 грн
382,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
424,59
Економія: -38,89 грн
385,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
430,73
Економія: -48,68 грн
382,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
426,22
Економія: -27,93 грн
398,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
423,50
Економія: -53,23 грн
370,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
419,60
Економія: -21,31 грн
398,29 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
353,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
353,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
477,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
353,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
353,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
353,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
353,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
353,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
353,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
353,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
353,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
353,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
353,00 грн