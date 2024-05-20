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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 4 (710), №1 - Запоріжжя (107649) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
395,49
Економія: -54,11 грн
341,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
427,72
Економія: -46,95 грн
380,77 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
400,71
Економія: -43,70 грн
357,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: упаковка (1)
403,68
Економія: -56,20 грн
347,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -34,13 грн
316,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
398,84
Економія: -66,22 грн
332,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
429,63
Економія: -38,65 грн
390,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
424,55
Економія: -64,02 грн
360,53 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
395,41
Економія: -50,98 грн
344,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
422,93
Економія: -39,26 грн
383,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
261,82
Економія: -9,73 грн
252,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
255,85
Економія: -8,56 грн
247,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
432,02
Економія: -43,07 грн
388,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 57
Всього: упаковка (1)
431,46
Економія: -44,14 грн
387,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
393,77
Економія: -23,43 грн
370,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
433,12
Економія: -49,45 грн
383,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
218,43
Економія: -8,36 грн
210,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (1)
396,67
Економія: -43,09 грн
353,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
262,40
Економія: -10,31 грн
252,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
223,85
Економія: -13,78 грн
210,07 грн