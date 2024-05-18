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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 4 (710), №1 - Харків (107649) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
425,47
Економія: -46,66 грн
378,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
427,19
Економія: -36,21 грн
390,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
406,65
Економія: -54,60 грн
352,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
394,38
Економія: -39,28 грн
355,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
422,99
Економія: -68,16 грн
354,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
548,34
Економія: -47,82 грн
500,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: упаковка (1)
359,30
Економія: -56,02 грн
303,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
419,32
Економія: -30,37 грн
388,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
418,83
Економія: -29,88 грн
388,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 75-А
Всього: упаковка (1)
422,38
Економія: -43,57 грн
378,81 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
418,85
Економія: -32,72 грн
386,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
425,43
Економія: -49,87 грн
375,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
268,58
Економія: -16,49 грн
252,09 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Всього: упаковка (1)
430,51
Економія: -40,32 грн
390,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
395,79
Економія: -28,88 грн
366,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
289,23
Економія: -12,80 грн
276,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (1)
398,46
Економія: -41,45 грн
357,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Всього: упаковка (1)
354,50
Економія: -24,55 грн
329,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
431,86
Економія: -63,21 грн
368,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
399,79
Економія: -49,26 грн
350,53 грн