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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 3 (710), №1 - Харків (107648) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Оржиця, вул. Центральна, 27
Всього: упаковка (1)
381,99
Економія: -102,28 грн
279,71 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (2)
312,99
Економія: -33,28 грн
279,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана, 132-В
Всього: упаковка (1)
369,99
Економія: -90,28 грн
279,71 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
522,30 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
177,00
Економія: -5,31 грн
171,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 201-Б
Всього: упаковка (1)
391,99
Економія: -112,28 грн
279,71 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
312,99
Економія: -33,28 грн
279,71 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом