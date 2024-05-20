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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 2 (710), №1 - Запоріжжя (107647) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
400,16
Економія: -59,15 грн
341,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
370,48
Економія: -52,58 грн
317,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
378,43
Економія: -47,65 грн
330,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
399,17
Економія: -43,76 грн
355,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
371,19
Економія: -40,52 грн
330,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
286,93
Економія: -16,98 грн
269,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
372,43
Економія: -38,06 грн
334,37 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
353,63
Економія: -13,93 грн
339,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
245,47
Економія: -10,73 грн
234,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
198,56
Економія: -7,05 грн
191,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 57
Всього: упаковка (1)
402,66
Економія: -41,19 грн
361,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (1)
369,38
Економія: -40,13 грн
329,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
199,82
Економія: -7,94 грн
191,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
283,56
Економія: -13,61 грн
269,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
287,85
Економія: -17,90 грн
269,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (1)
351,39
Економія: -11,69 грн
339,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (1)
396,52
Економія: -46,42 грн
350,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
395,15
Економія: -32,16 грн
362,99 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Всього: упаковка (1)
400,89
Економія: -37,58 грн
363,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Всього: упаковка (1)
362,99
Економія: -81,75 грн
281,24 грн