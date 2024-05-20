Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіШиниБАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 1 (710), №1 - Запоріжжя (107646) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
373,25
Економія: -37,96 грн
335,29 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
217,04
Економія: -7,44 грн
209,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
301,03
Економія: -31,64 грн
269,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 31
Всього: упаковка (1)
373,14
Економія: -53,82 грн
319,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
404,51
Економія: -41,52 грн
362,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 125-А
Всього: упаковка (1)
392,58
Економія: -53,09 грн
339,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (2)
376,37
Економія: -41,08 грн
335,29 грн
Наша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (5)
371,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом