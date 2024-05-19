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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 1 (710), №1 - Львів (107646) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 125-А
Всього: упаковка (1)
404,06
Економія: -64,57 грн
339,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 31
Всього: упаковка (1)
374,78
Економія: -55,46 грн
319,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
399,70
Економія: -36,71 грн
362,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (2)
373,75
Економія: -38,46 грн
335,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
307,35
Економія: -37,96 грн
269,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
216,60
Економія: -7,00 грн
209,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
375,38
Економія: -40,09 грн
335,29 грн
Наша аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (5)
371,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом