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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 1 неопреновий (413), №1 - Львів (108866) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
606,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
604,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 63
Всього: упаковка (1)
607,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
607,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
607,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (1)
605,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
Всього: упаковка (1)
609,15 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
605,11 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
609,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
604,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
605,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
608,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
603,61 грн
Ірфарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
209,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом