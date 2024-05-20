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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 2 еластичний (410), №1 - Одеса (106372) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
294,89 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
294,91 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -36,00 грн
213,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -36,00 грн
213,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -37,00 грн
216,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
291,82 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -36,00 грн
213,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
294,63 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -36,00 грн
213,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -36,00 грн
213,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -36,00 грн
213,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -36,00 грн
213,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -36,00 грн
213,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (2)
217,00
Економія: -20,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Всього: упаковка (1)
231,00
Економія: -34,00 грн
197,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
294,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
292,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
Всього: упаковка (1)
292,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
294,52 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -35,00 грн
206,00 грн