Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі компресійніБандаж для гомілковостопного суглобаЦіни в аптеках

Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 2 еластичний (410), №1 - Київ (106372) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
292,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
295,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
292,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
292,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
292,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75/2
Всього: упаковка (1)
291,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (1)
294,78 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (1)
295,26 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 53
Всього: упаковка (1)
294,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 25-А
Всього: упаковка (1)
292,89 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 31
Всього: упаковка (2)
293,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
292,44 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
Всього: упаковка (1)
291,77 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (1)
293,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
292,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Домбровського, 25-А
Всього: упаковка (1)
292,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
280,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
280,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
Всього: упаковка (1)
292,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
280,40 грн