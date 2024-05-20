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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 4 еластичний (410), №1 - Запоріжжя (106371) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
248,00
Економія: -38,00 грн
210,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
248,00
Економія: -38,00 грн
210,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
268,00
Економія: -58,00 грн
210,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
248,00
Економія: -38,00 грн
210,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (1)
248,00
Економія: -36,00 грн
212,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
248,00
Економія: -36,00 грн
212,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Всього: упаковка (1)
255,00
Економія: -39,00 грн
216,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
182,00
Економія: -19,00 грн
163,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
255,00
Економія: -39,00 грн
216,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 20
Всього: упаковка (1)
256,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, перех. Комарова / Квартальна, 9-Б/18-Б
Всього: упаковка (1)
256,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 244
Всього: упаковка (1)
256,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
255,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
256,46 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
254,02 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
255,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
254,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
256,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
256,34 грн