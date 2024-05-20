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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 1 еластичний (410), №1 - Запоріжжя (106370) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
229,00
Економія: -30,00 грн
199,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
217,00
Економія: -18,00 грн
199,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -42,00 грн
199,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
229,00
Економія: -30,00 грн
199,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
229,00
Економія: -30,00 грн
199,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
229,00
Економія: -30,00 грн
199,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (2)
229,00
Економія: -30,00 грн
199,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (1)
229,00
Економія: -28,00 грн
201,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
229,00
Економія: -28,00 грн
201,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
229,00
Економія: -28,00 грн
201,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
293,22 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (1)
205,00
Економія: -17,00 грн
188,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -30,00 грн
203,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -30,00 грн
203,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -30,00 грн
203,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
280,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
221,00
Економія: -18,00 грн
203,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн