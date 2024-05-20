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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 1 еластичний (410), №1 - Одеса (106370) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
295,47 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
293,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
292,44 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -33,00 грн
216,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (1)
205,00
Економія: -17,00 грн
188,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
294,99 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (2)
229,00
Економія: -30,00 грн
199,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
221,00
Економія: -18,00 грн
203,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -42,00 грн
199,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
229,00
Економія: -30,00 грн
199,00 грн