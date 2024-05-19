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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 1 еластичний (410), №1 - Київ (106370) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
295,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (1)
295,62 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
280,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -33,00 грн
216,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
295,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
280,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
292,44 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
221,00
Економія: -18,00 грн
203,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -30,00 грн
203,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
294,99 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (1)
227,00
Економія: -30,00 грн
197,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -30,00 грн
203,00 грн