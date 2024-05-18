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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 1 еластичний (410), №1 - Харків (106370) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
292,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
293,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
295,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
293,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
292,90 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
294,65 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
294,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, перех. Героїв Праці / Гвардійців-Широнінці, 29/50
Всього: упаковка (2)
294,48 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Слобожанське, вул. Дружби, 13
Всього: упаковка (1)
294,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
295,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
293,22 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -30,00 грн
203,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мирноград, вул. Соборна, 19-А
Всього: упаковка (1)
294,23 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -30,00 грн
203,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -30,00 грн
203,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
221,00
Економія: -18,00 грн
203,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
229,00
Економія: -28,00 грн
201,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
229,00
Економія: -28,00 грн
201,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (1)
229,00
Економія: -28,00 грн
201,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
217,00
Економія: -18,00 грн
199,00 грн