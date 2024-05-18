Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 1 еластичний (410), №1 - Харків (106370) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
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Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, перех. Героїв Праці / Гвардійців-Широнінці, 29/50
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Слобожанське, вул. Дружби, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мирноград, вул. Соборна, 19-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А