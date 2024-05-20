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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 3 еластичний (410), №1 - Запоріжжя (106369) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
221,00
Економія: -19,00 грн
202,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
245,00
Економія: -43,00 грн
202,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
245,00
Економія: -43,00 грн
202,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Всього: упаковка (1)
245,00
Економія: -43,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -29,00 грн
204,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -29,00 грн
204,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -29,00 грн
204,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (1)
245,00
Економія: -43,00 грн
202,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Всього: упаковка (1)
224,00
Економія: -29,00 грн
195,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
224,00
Економія: -29,00 грн
195,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
291,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
560,02
Економія: -54,44 грн
505,58 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (2)
213,00
Економія: -18,00 грн
195,00 грн