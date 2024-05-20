Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі компресійніБандаж для гомілковостопного суглобаЦіни в аптеках

Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 3 еластичний (410), №1 - Одеса (106369) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
292,22 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
293,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
294,44 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (1)
208,00
Економія: -27,00 грн
181,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
208,00
Економія: -27,00 грн
181,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Долинська, вул. Соборності України, 1-А
Всього: упаковка (1)
293,45 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
208,00
Економія: -27,00 грн
181,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
294,92 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -33,00 грн
216,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
294,24 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
208,00
Економія: -27,00 грн
181,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (2)
208,00
Економія: -27,00 грн
181,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Всього: упаковка (1)
208,00
Економія: -27,00 грн
181,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
208,00
Економія: -27,00 грн
181,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Всього: упаковка (1)
208,00
Економія: -27,00 грн
181,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (2)
213,00
Економія: -18,00 грн
195,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
294,13 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
224,00
Економія: -29,00 грн
195,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Всього: упаковка (1)
224,00
Економія: -29,00 грн
195,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
294,02 грн