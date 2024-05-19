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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 3 еластичний (410), №1 - Київ (106369) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
293,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
293,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
294,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (2)
293,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
292,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
Всього: упаковка (1)
293,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75/2
Всього: упаковка (1)
292,16 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
196,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 31
Всього: упаковка (2)
293,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
294,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
280,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
280,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Корець, вул. Київська, 49
Всього: упаковка (1)
295,69 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
249,00
Економія: -33,00 грн
216,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
280,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (1)
295,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
294,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Незалежності, 2-А
Всього: упаковка (2)
294,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
292,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
293,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Волинської Дивізії, 1
Всього: упаковка (1)
292,40 грн