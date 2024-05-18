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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 3 еластичний (410), №1 - Харків (106369) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
294,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
292,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
293,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
292,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
292,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
292,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (1)
294,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
294,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
294,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (1)
292,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
293,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, бульв. Жасминовий, 9
Всього: упаковка (1)
280,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, просп. Перемоги, 52
Всього: упаковка (1)
293,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 41
Всього: упаковка (1)
295,38 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
Всього: упаковка (1)
295,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, шосе Мерефянське, 38
Всього: упаковка (1)
293,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
Всього: упаковка (1)
294,58 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покотилівка, вул. Незалежності, 58
Всього: упаковка (1)
294,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
Всього: упаковка (1)
294,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 20
Всього: упаковка (1)
295,06 грн