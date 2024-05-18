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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 3 еластичний (410), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (106369) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
291,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
562,42
Економія: -56,84 грн
505,58 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
232,00
Економія: -30,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (1)
232,00
Економія: -30,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
245,00
Економія: -43,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
221,00
Економія: -19,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -29,00 грн
204,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -29,00 грн
204,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -29,00 грн
204,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
245,00
Економія: -43,00 грн
202,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (4)
294,14 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -31,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Всього: упаковка (1)
245,00
Економія: -43,00 грн
202,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (1)
245,00
Економія: -43,00 грн
202,00 грн