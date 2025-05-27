Київ
Комплект Сельдінгера двоканальний

Комплект Сельдінгера двоканальний

Львів (адресу не вказано)
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
8.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ ZKDN D 7F/20 №1
Балтон
590,10 грн
Рівне-медфарм
Відчинено
Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
233.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ ZKDN D 8F/20 №1
Балтон
497,60 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
577.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ ZKDN D 7F/20 №1
Балтон
861,80
Економія при броні: -0,10 грн
861,70 грн
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