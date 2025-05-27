Київ
Про товар
Ціни
Комплект Сельдінгера двоканальний
Комплект Сельдінгера двоканальний
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
152.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ ZKDN D 7F/20 №1
Балтон
861,80
Економія при броні:
-0,10 грн
861,70
грн
Забронювати
Рівне-медфарм
Відчинено
Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
272.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ ZKDN D 8F/20 №1
Балтон
497,60
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
460.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ ZKDN D 7F/20 №1
Балтон
590,10
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню