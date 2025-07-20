Київ
Комплект Сельдінгера двоканальний

Комплект Сельдінгера двоканальний

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Рівне-медфарм
Відчинено
Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
589.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ ZKDN D 8F/20 №1
Балтон
497,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
708.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ ZKDN D 7F/20 №1
Балтон
697,30 грн
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