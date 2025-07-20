Київ
Комплект Сельдінгера двоканальний

Комплект Сельдінгера двоканальний

Чернігів (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Рівне-медфарм
Відчинено
Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
320.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ ZKDN D 8F/20 №1
Балтон
497,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
537.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ СУДИН ПО МЕТОДУ СЕЛЬДІНГЕРА ДВОКАНАЛЬНИЙ ZKDN D 7F/20 №1
Балтон
697,30 грн
ГоловнаКошикОбране