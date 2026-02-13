Одеса
Лезо Romed

Лезо Romed

Одеса (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
370.5 км
ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЮ "ROMED" № 23 №1
Van Oostveen Medical
10,40 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
447.8 км
ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЮ "ROMED" № 21 №1
Van Oostveen Medical
7,30 грн
ГоловнаКошикОбране