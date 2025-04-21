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Аспіратор з вакуум контролем
Аспіратор з вакуум контролем
Вінниця
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 78/1
119.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
21,90
Економія при броні:
-1,00 грн
20,90
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
216.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
16,10
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
232.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Балтон
16,50
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
21,20
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Сторожинець, вул. Видинівського, 4-А
236.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
16,80
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
258.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
13,00
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 13
258.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
258.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
19,70
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Демидівка, вул. Миру, 26
262.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
21,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 62
277.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
20,90
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Балтон
22,95
Економія при броні:
-0,05 грн
22,90
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
279.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,00
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
20,10
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
21,50
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Соборності, 20-В
280.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
13,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рожище, вул. Незалежності, 11
296.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рожище, вул. Незалежності, 1
296.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Будівельників, 19/1
299.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
301.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
20,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
315.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
20,90
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Вашингтона, 8
325.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
21,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Навроцького, 23
327.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
20,90
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
327.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
15,30
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
327.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
20,65
грн
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