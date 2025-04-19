Київ
Аспіратор з вакуум контролем

Аспіратор з вакуум контролем

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 10 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
17,43 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
20,02 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
21,56 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
20,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
20,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
5.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
21,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
15,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Максимовича, 9
5.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
13,30 грн
В містах поряд
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
16,90 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
18,90 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
84.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
19,70 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 13
85.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70 грн
Рівне-медфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 26
114.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
21,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 62
115.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Балтон
22,95
Економія при броні: -4,35 грн
18,60 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
20,90 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
124.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
20,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Соборності, 20-В
140.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
13,30 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
140.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,00 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
20,10 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
21,50 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
149.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 1
149.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
160.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
18,30 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
160.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Балтон
17,20 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
18,40 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,10 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Хмельницького Богдана, 17
161.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70 грн
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