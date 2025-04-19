Аспіратор з вакуум контролем
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
5.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Максимовича, 9
5.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
В містах поряд
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
84.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 13
85.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
Рівне-медфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 26
114.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 62
115.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Балтон
22,95
Економія при броні: -4,35 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
124.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Соборності, 20-В
140.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
140.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
149.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 1
149.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
160.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
160.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Балтон
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Хмельницького Богдана, 17
161.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон