Аспіратор з вакуум контролем
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Харків
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
5.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
В містах поряд
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
256.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
307.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
308.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
330.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 78/1
665.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
21,90
Економія при броні: -1,00 грн
Рівне-медфарм
Березне, вул. Київська, 19
680.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Балтон
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Будівельників, 19/1
747.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
773.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
774.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Соборності, 20-В
775.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Демидівка, вул. Миру, 26
777.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рожище, вул. Незалежності, 11
783.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рожище, вул. Незалежності, 1
783.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 13
792.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сторожинець, вул. Видинівського, 4-А
792.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
792.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
800.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
813.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Балтон
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Ковель, вул. Хмельницького Богдана, 17
823.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон