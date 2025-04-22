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Аспіратор з вакуум контролем
Аспіратор з вакуум контролем
Чернігів
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
64.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
20,90
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 28
122.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
12,30
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
128.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
12,30
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
14,50
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Балтон
14,80
грн
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Здорова сім`я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
129.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
15,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
233.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
13,00
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
320.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Балтон
16,50
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
21,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 78/1
367.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
21,90
Економія при броні:
-1,00 грн
20,90
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Будівельників, 19/1
377.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
384.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
29,85
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
407.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
12,30
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-З
407.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
15,40
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 5
412.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
15,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Луцьк, просп. Відродження, 13
420.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,00
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
20,10
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO14F60P №1
Балтон
21,50
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 20-В
421.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
13,30
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
423.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO10F60P №1
Балтон
20,90
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
424.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 1
424.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO8F50P №1
Балтон
20,70
грн
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Рівне-медфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 26
433.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO6F50P №1
Балтон
21,60
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
438.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO12F60P №1
Балтон
18,10
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
445.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ З ВАКУУМ КОНТРОЛЕМ KOGDO16F60P №1
Балтон
20,10
грн
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