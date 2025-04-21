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Катетер д/подавання кисню через ніс
Катетер д/подавання кисню через ніс
Кривий Ріг
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
346.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ПОДАВАННЯ КИСНЮ ЧЕРЕЗ НІС (ПОДВІЙНИЙ) 5,3 мм, Ch16 1500 мм №1
GALMED
41,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
349.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ПОДАВАННЯ КИСНЮ ЧЕРЕЗ НІС (ПОДВІЙНИЙ) 5,3 мм, Ch16 1500 мм №1
GALMED
26,50
грн
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