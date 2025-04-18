Київ
Катетер д/подавання кисню через ніс

Катетер д/подавання кисню через ніс

Харків (адресу не вказано)
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
408.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ПОДАВАННЯ КИСНЮ ЧЕРЕЗ НІС (ПОДВІЙНИЙ) 5,3 мм, Ch16 1500 мм №1
GALMED
23,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
408.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ПОДАВАННЯ КИСНЮ ЧЕРЕЗ НІС (ПОДВІЙНИЙ) 5,3 мм, Ch16 1500 мм №1
GALMED
43,50 грн
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