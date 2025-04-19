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Вата мед. гігроск.
Вата мед. гігроск.
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
9,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
257.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
9,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
364.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА СТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
4,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
365.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
10,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
368.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА СТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
10,00
Економія при броні:
-1,00 грн
9,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА СТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
4,00
грн
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
10,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
369.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
9,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА СТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
4,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
371.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 100 г №1
Гемопласт-Полісся
16,04
Економія при броні:
-0,82 грн
15,22
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Соборна, 7/2
391.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
392.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
392.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Ширпала Леоніда, 13/1
394.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ярмолинці, вул. Орловського, 2-А
416.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
422.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Козацька, 54
425.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
426.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
427.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
427.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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