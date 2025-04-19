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Вата мед. гігроск.
Вата мед. гігроск.
Львів
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Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лесі Українки, 12/76
120.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
120.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 1
121.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
172.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
203.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Центральна, 40-А
213.2 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ярмолинці, вул. Орловського, 2-А
215.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 49
216.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-В
216.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-В
216.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
218.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
218.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
218.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
219.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Козацька, 54
219.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
219.7 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
220.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
224.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 18
227.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
230.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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