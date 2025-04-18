Вата мед. гігроск.

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Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
203.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 100 г №1
Гемопласт-Полісся
16,04
Економія при броні:
-0,82 грн
15,22
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
204.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА СТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
10,00
Економія при броні:
-1,00 грн
9,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
10,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
250.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА СТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
4,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА СТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
4,00
грн
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
10,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
253.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
9,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА СТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
4,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
330.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
9,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
336.9 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
9,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
623.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Ширпала Леоніда, 13/1
624.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
626.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 18
649.5 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
664.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Центральна, 40-А
666.1 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
666.8 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
667.4 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
667.6 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
668.0 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Козацька, 54
668.3 км
ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА НЕСТЕРИЛЬНА 50 г №1
Гемопласт-Полісся
16,70
грн
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