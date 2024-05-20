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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ 8 см х 2 м модель 3, №1 - Одеса (666054) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
140,51
Економія: -21,31 грн
119,20 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
126,39
Економія: -10,08 грн
116,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (2)
110,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
125,97
Економія: -10,17 грн
115,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
124,40
Економія: -9,66 грн
114,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
Всього: упаковка (7)
126,05
Економія: -12,26 грн
113,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
138,65
Економія: -22,63 грн
116,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
Всього: упаковка (2)
129,20
Економія: -14,82 грн
114,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
128,86
Економія: -14,41 грн
114,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: упаковка (1)
122,18
Економія: -7,70 грн
114,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
130,41
Економія: -15,75 грн
114,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
136,93
Економія: -15,33 грн
121,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
138,30
Економія: -26,95 грн
111,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (1)
139,30
Економія: -24,41 грн
114,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
132,79
Економія: -18,33 грн
114,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
131,77
Економія: -17,31 грн
114,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
133,43
Економія: -14,56 грн
118,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
133,49
Економія: -18,71 грн
114,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Горького Максима, 96
Всього: упаковка (2)
116,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (2)
137,52
Економія: -8,56 грн
128,96 грн