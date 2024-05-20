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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ 8 см х 1 м модель 3, №1 - Одеса (666053) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (3)
58,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Горького Максима, 96
Всього: упаковка (1)
62,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
58,85 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (2)
86,40
Економія: -24,02 грн
62,38 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
81,30
Економія: -24,59 грн
56,71 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (2)
81,30
Економія: -24,59 грн
56,71 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
68,00
Економія: -5,44 грн
62,56 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (2)
86,40
Економія: -24,02 грн
62,38 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (3)
66,00
Економія: -3,30 грн
62,70 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
81,30
Економія: -24,59 грн
56,71 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
86,40
Економія: -24,02 грн
62,38 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
81,30
Економія: -24,59 грн
56,71 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (1)
86,40
Економія: -24,02 грн
62,38 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
86,40
Економія: -24,02 грн
62,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
61,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (3)
74,00 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
Всього: упаковка (2)
74,00 грн