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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ 8 см х 5 м модель 3, №1 - Одеса (663256) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
289,74
Економія: -26,44 грн
263,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
293,80
Економія: -43,19 грн
250,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (2)
243,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
261,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Кухарєва, 2
Всього: упаковка (1)
259,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
260,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шевченкове, вул. Вишнева, 21
Всього: упаковка (1)
259,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
290,66
Економія: -47,04 грн
243,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
259,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (3)
236,81
Економія: -18,71 грн
218,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
274,60
Економія: -32,64 грн
241,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Горького Максима, 96
Всього: упаковка (2)
230,05 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Грузиненка, 2
Всього: упаковка (1)
262,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
261,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всього: упаковка (1)
259,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
Всього: упаковка (1)
294,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (2)
287,54
Економія: -17,06 грн
270,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
299,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
259,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
275,68 грн