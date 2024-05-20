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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ 8 см х 5 м модель 3, №1 - Львів (663256) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (3)
272,14
Економія: -34,20 грн
237,94 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
251,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (1)
230,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
259,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
Всього: упаковка (1)
275,85
Економія: -32,13 грн
243,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (2)
294,11
Економія: -23,63 грн
270,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Всього: упаковка (1)
230,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
261,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Горького Максима, 96
Всього: упаковка (2)
230,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (1)
243,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
283,40
Економія: -39,78 грн
243,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
253,32 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (1)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (1)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
258,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
326,70
Економія: -82,85 грн
243,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Всього: упаковка (1)
260,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
275,68 грн